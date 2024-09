(VIDEO) Nga e hëna, qytetarët do të mund të gjejnë nëntë barna të reja nga lista pozitive e zgjeruar

Në Qeveri sot është prezantuar programi për dialog politik me titullin “Sfidat dhe mundësitë në procesin e zgjerimit të listës së barnave që janë në barrë të Fondit të Sigurimeve Shëndetësore”. Pjesëmarrësit diskutuan për zgjerimin e listës pozitive të barnave si dhe sistemi i financimit të barnave ku qyetatrët veçanërisht familjet e varfura, janë të sfiduara në financim, e çelësi i kësaj është lista pozitive e barnave.

Për listen pozitive të barnave, ministri i Shëndetësisë, Arben Taravari, theksoi se prej ditës së hënë qytetarët do të mund të gjejnë barnat nga lista pozitive dhe se kjo listë do të zgjerohet për çdo tre, katër muaj me nga një ilaç.

Arben Taravari, ministër i Shëndetësisë

“Nga 16 shtatori pacientët mundet që 9 barnat e reja t’i gjejnë nëpër barnatore pa pagesë, pra që janë të vendosura si shtesë, pra, do hyjë në fuqi që nga e hëna. Ne jemi duke përgatitur platformë së bashku me OBSH-në, e cila do të sigurojë transparencë në të gjithë procesin, gjatë zgjerimit të listës në të ardhmen.”

Pjesëmarrëse në këtë progam ishte edhe drejtoresha e Politikave dhe Sistemeve Shëndetësore në Zyrën Rajonale të OBSH-së për Evropën, Natasha Azzopardi Muscat, e cila tha se me mungesën e aksesit të shpejtë në barna, nevojiten ndërhyrje shumë më të shtrenjta. Sipas Muscat ato nuk mund të shmangen, por mund të parandalohen.

Natasha Azzopardi Muscat, drejtoresha e Politikave dhe Sistemeve Shëndetësore në Zyrën Rajonale të OBSH-së për Evropën

“Sërish kur barnat nuk janë të disponueshme, tregjet më të vogla janë ato që përballen me probleme të vështira kur bëhet fjalë për aksesin e tyre me çmime të përballueshme. Megjithëse sistemet e kujdesit shëndetësor në vendet e vogla janë shumë të ndryshme, ato ndajnë të njëjtat sfida politike. Dhe ne në OBSH i njohim këto sfida dhe jemi këtu për ju. Ne jemi këtu për t’ju mbështetur me asistencë teknike dhe bashkëpunim ndërkombëtar.”

Edhe përfaqësuesi i OBSH-së për Maqedoninë e Veriut, Akim Ali, njoftoi se në muajt e ardhshëm do të krijohet një proces sistematik për rishikimin e listës pozitive në Maqedoninë e Veriut. Siç ka përmendur ai, domosdoshmëria e qasjes në barna që nuk do të shkaktojnë probleme financiare për qytetarët është një problem kyç që duhet punuar.

Akim Ali, përfaqësues i OBSH-së për Maqedoninë e Veriut

“Ne po hapim rrugën për një ambicie shumë të fortë, të rëndësishme për të gjithë në Maqedoninë e Veriut – qasje në ilaçe të sigurta, të dobishme dhe inovative. Ne duhet të bëjmë zgjedhje se cilat barna do të licencohen, ku do t’i blejmë, nga kush dhe me çfarë çmimi. Edhe pse është bërë progres, ne kemi shumë punë përpara. Ky rrugëtim fillon sot, por nuk mbaron sot.”

Edhe kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Hristjan Mickoski, i cili ishte i pranishëm në këtë progam, theksoi se aksesi në barnat cilësore nuk është vetëm një prioritet, por një angazhim bazë i qeverisë për mbrojtjen e qytetarëve dhe për një të ardhme më të shëndetshme.

Merxhane Iseni /SHENJA/

MARKETING