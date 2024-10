(VIDEO) Ministri i Ekonomisë paralajmëron se në mars do të rritet paga minimale

Në mars të vitit 2025 do të kemi rritje të pagës minimale, në bazë të ligjit dhe në bazë të rregullores së nënshkruar nga lidhja e sindikatave, punëdhënësit dhe qeveria, njoftoi ministri i ekonomisë dhe punës Besar Durmishi. Ai tha se në fund të vitit në bazë të të gjitha analizave të entit statistikor, do të mirret një vendim konkret.

BESAR DURMISHI, MINISTËR I EKONOMISË

“Paga minimale në bazë të ligjit dhe në bazë të një rregullore të cilën janë dakorduar, e kanë nënshkruar të tre palët lidhja e sindikatave, punëdhënësit dhe qeveria do të rritet në mars të vitit 2025 duke i marrë parasysh të gjitha analizat të cialt do të bëhen në bazë të asaj rregullores. Në fund të vitit nga enti statistikor do të dalin analizat e harxhimeve të shportës konsumatore, do të dalin pagesa e pages mesatare se sa është bërë dhe të gjitha përllogaritjet do të bëhen dhe do të del në përfundim se sa duhet të rritet paga minimale apo nuk duhet të rritet paga minimale”.

Duke folur për uljen e çmimeve të produkteve ushqimore, Durmishi tha se pret që ulja e çmimeve të jetë edhe më e madhe, duke pasur parasysh uljen e çmimeve në tregtinë me shumicë, e cila duhet të ndodh në dërgesën e ardhëshme, gjatë shpërndarjes së produkteve në markete.

BESAR DURMISHI, MINISTËR I EKONOMISË

“Lidhur me këtë, është e rëndësishme të thuhet se Ligji për praktikat e padrejta tregtare, i cili kufizon rabatin dhe shpenzimet shtesë për mbi 2500 produkte ushqimore, ka hyrë në fuqi, nga i cili presim ulje të mëtejshme të çmimeve të ushqimeve deri në fund të vitit”.

Durmishi tha se sipas analizave të Ministrisë së Ekonomisë dhe Punës, analizat fillestare nga terreni tregojnë se çmimet e produkteve nga shporta e vjeshtës janë ulur mesatarisht nga 5% deri në 10%.

Medina Ajeti Ali /SHENJA/

