(VIDEO) Mickoski: Mjaft diskutuam për çështjet etnike, kjo do të jetë një qeveri e ekonomisë

Kryetari i VMRO-DPMNE-së dhe kryeministri i ardhshëm, Hristijan Mickoski, sot në kuvend ka prezantuar programin e ri të qeverisë. Ai deklaroi se Qeveria e re ka si prioritet sundimin e ligjit, luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, zhvillimin ekonomik dhe mirëqenien e qytetarëve. Mickoski njoftoi një investim prej 400 milionë eurosh, uljen e taksave dhe rritjen e pensioneve. Synimi i tyre siç njoftoi ai, është përfundimi i autostradës Kërçovë-Ohër dhe rindërtimi i shkollave, rritja e pagave në arsim, investime të forta në shëndetësi, dhe sundimi i ligjit.

HRISTIJAN MICKOSKI, KRYETAR I VMRO-DPMNE

“Situata në vend është afër vdekjes klinike, institucionet janë çuar në rrënim dhe mosfunksionim. Opinioni do të informohet për gjithçka, por ne nuk do të qajmë për situatën e keqe, por do të përgjigjemi me vendosmëri dhe së bashku do të duhet ta bëjmë këtë shoqëri më të mirë për të gjithë. Njoftoj menjëherë nisjen e furishme të investimeve.

Mickoski ka dhënë edhe lajmin për investime të reja për vendin.

“Nga e martja njoftoj një investim prej 400 milionë eurosh dhe më pas do të ulim taksat dhe do të rrisim pensionet. Mjaft diskutuam për çështjet etnike, kjo do të jetë një qeveri e ekonomisë dhe e zhvillimit. Për të eliminuar korrupsionin dhe për të siguruar sundimin e ligjit. Synimi ynë i parë është përfundimi i autostradës Kërçovë-Ohër dhe do të punojmë për decentralizimin deri në përfundimin përfundimtar të saj”.

Gjatë fjalimit të tij, Mickoski përmendi edhe disa premtime që sipas tij, do ti realizojnë, e ato janë, rindërtimi dhe rinovimi i shkollave, rritja e pagave në arsim, buxheti, investime të forta në shëndetësi dhe në fund siç tha Mickoski, do kërkohet llogaridhënie ndaj zyrtarëve.

Samir Mustafa /SHENJA/

