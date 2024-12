(VIDEO) Mexhiti: MPB dhe Interpol po e kërkojnë Grubin

Zëvendëskryeministri Izet Mexhiti i pyetur lidhur me deklaratën e tij për vend-ndodhjen e ish zv/kryeministrit Artan Grubit tha se momentalisht ka shumë informacione por theksoi se Ministria e Punëve të Brendshme në bashkëpunim me Interpolin po punojnë p;r kapjen e Grubit.

“Ka shumë informacione por me rëndësi është që politika ka dhënë porosi që askush nuk është mbi ligjin. Çdo kush që e ka skel ligjin do të përgjigjet Lufta ndaj korrusionit do të jetë e pa kompromis ndërsa punë tjetër I mbetet MPB-së dhe organeve të drejtësisë të merren me këtë çështje”.

I pyetur lidhur me akuzat e LSDM-së se ikjen e Grubit e kanë organizuar VMRO dhe BDI Mexhiti i quajti spekulime dhe tha se te ne tani ka filluar të vijë era shtet. Mexhiti potencoi se gjithkush që ka shkelur mbi ligjin do të mbajë përgjegjësi.

