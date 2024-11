(VIDEO) Mexhiti dhe Mickoski thonë se kushtetuesja do të heqë disa nene të ligjit të gjuhëve

Pas deklaratës të kryeministrit të Kosovës, Albin Kurti, i cili të hënën në mbledhjen e përbashkët me qeverinë e Maqedonisë së Veriut në Prishtinë , tha se gjuha shqipe nuk ka qenë gjuhë zyrtare, vazhdojnë reagimet në opinion, ku opozita shqiptare në vend e kundërshton, ndërsa pozita e mbron.

Në të njejtën vijë me Kurtin, qendron edhe zv/kryeministri Izet Mexhiti, i cili theksoi se Kurti nuk ka thënë asgjë të veçantë. Sipas tij, ai vetëm ka thënë se në Maqedoninë e Veriut nuk ka ligj për gjuhën shqipe, por ka Ligj për gjuhët. Të njëjtën e pohoj edhe unë – se edhe deri më tani nuk ka pasur ligj të posaçëm për gjuhën shqipe, u shpreh Mexhiti, duke shtuar se ata si VLEN, jo që do ti mbrojnë të drejtat e shqiptareve , por do ti avancojnë.

IZET MEXHITI, ZV/KRYEMINISTËR I MAQEDONISË SË VERIUT

“Mendoj që nuk ka vend për shqetsim. Në Gjykatën Kushtetuese ka disa iniciativa, që nuk kanë të bëjnë me ligjin e gjuhëve, kanë të bëjnë me disa nene, të cilat edhe deri tash nuk janë zbatuar. Pasi e kanë dërguar vet qeveria e kaluar për mendim në Komosionin e Venecias, ka pasur edhe aprovim nga z.Osmani-ish ministër i Punëve të Jashtme, që do të apsollvohen këto nene, mirëpo ne e ndjekim, do të jemi garancë e asaj që, të drejtat e shqiptarëve, jo që do të mbrohen, por do të avancohen”.

Ndërkaq, edhe Kryeministri Hristijan Mickoski vazhdon të mbrojë qëndrimin se pavarësisht nëse Gjykata Kushtetuese konteston tri nene nga Ligji për përdorimin e gjuhëve, shqipja nuk cenohet. Në një intervistë për Radiotelevizionin e Kosovës, Mickoski tha se kushtetuesja po vepron ndaj neneve të cilët ishin rezultat i muskujve politik dhe jo rezultat i analizës dhe mundësisë për zbatim.

HRISTIJAN MICKOSKI,KRYEMINISTËR I MAQEDONISË SË VERIUT

“Nëse shohim nga ana profesionale nga Komisioni i Venecias është thënë se këto dy nene janë problematike. Nëse shohim në aspektin funksional edhe tani këto 2-3 nene nuk aplikohen. Pema që mbillet shtrembër e tillë do të rritet. Këtë neve e kemi thënë edhe atëherë kur i miratua ligji”.

Mickoski shpalosi hollësi nga letra të cilën kohë më parë ia adresoi kreu i BDI-së. Sipas tij, Ahmeti ka kërkuar që Mickoski t’i thotë gjykatësve kushtetues të mos veprojnë mbi nismën për vlerësimin e kushtetutshmërisë së Ligjit për përdorimin e gjuhëve.

Samir Mustafa /SHENJA/

