(VIDEO) Meteorologët paralajmërojnë shi pasditeve të fundjavës

Drejtoria për çështje hidrometeorologjike njofton se nga fundi i ditës së sotme do të ketë paqëndrueshmëri të theksuar të motit, reshje të rrëmbyeshme shiu të shoqëruara me bubullima. Ata sqarojnë se lokalisht do të ketë stuhi me reshje të forta shiu, bubullima, erë të fortë mbi 60 km/h dhe breshër. Po ashtu edhe të shtunën moti do të jetë I ngjashëm, gjatë paradites kryesisht koha do të jetë me diell dhe e ngrohtë me vranësira të pakta deri në mesatare, ndërsa pasditja do të vijojë me reshje shiu.

DREJTORIA PËR ÇËSHTE HIDROMETEOROLOGJIKE

“Moti nesër paradite, kryesisht do të jetë me diell dhe i ngrohtë me vranësira të pakta deri në mesatare. Pasdite do të jetë i paqëndrueshëm me reshje të rrëmbyeshme dhe bubullima. Lokalisht do të ketë stuhi me reshje të forta shiu, bubullima, erë të fortë mbi 60 km/h dhe breshër”.

Në Shkup kryesisht do të kemi mot me diell dhe shumë të ngrohtë, pasdite me vranësira të pakta deri në mesatare. Në një pjesë të luginës pasditja do të jetë e paqëndrueshme me reshje të rrëmbyeshme, bubullima dhe stuhi afatshkurtër.

Për ditët në vazhdim nga Drejtoria për çështje hidrometeorologjike thonë se do të vazhdojë të mbajë një mot i paqëndrueshëm lokalisht , ku veçanërisht theksojnë ditën e diel në zonat perëndimore të vendit.

Anida Murati /SHENJA/

MARKETING