(VIDEO) Mbappe po trullosë yjet e Real Madridit – tani “viktima” është Militao

Emocioni po rritet për finalen e Superkupës Evropiane të së mërkurës mes Real Madrid dhe Atalanta, që do të jetë hapja e sezonit për Los Blancos.

Aq sa trofeu dhe të shohësh dy skuadrat të shkojnë kokë më kokë, emocioni për të parë Kylian Mbappe me fanellën e Real Madridit për herë të parë do të jetë një tërheqje e madhe.

Sulmuesi francez 25-vjeçar ka impresionuar në stërvitjet e hershme, pavarësisht se ishte shumë prapa shokëve të tij në përgatitje, pasi u kthye nga pushimet vetëm javën e kaluar.

Megjithatë, ai është në gjendje të mirë, siç tregoi kundër Eder Militao, duke kaluar topin nëpër këmbët e brazilianit për një gol të bukur në stërvitje.

Është një fat që pret shumë mbrojtës të tjerë të La Ligës këtë sezon, por pa dyshim që Militao do të mbahet në këmbë çdo ditë me Mbappen që do të përballet me të.

Rreth 80,000 tifozë u shfaqën për të parë Mbappen në prezantim, dhe Santiago Bernabeu pa dyshim do të jetë plot për debutimin e tij në shtëpi, të planifikuar për të dielën më 25 gusht kundër Real Valladolid.

