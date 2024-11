(VIDEO) LSDM dorëzoi ligj për uljen e çmimeve, VMRO nuk do ta mbështesë

LSDM ka propozuar ligj për ulje të TVSH-së për produktet ushqimore nga 5 në 0%. Kryetari i LSDM-së Venko Filipçe tha se LSDM ka dorëzuar sot në Kuvend Projektligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për tatimin mbi vlerën e shtuar. Ai thotë se me këtë ligj qytetarët do të mund të kursejnë nga 1200 deri në 2000 denarë.

VENKO FILIPÇE, KRYETAR I LSDM-SË

“Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për tatimin mbi vlerën e shtuar parasheh heqjen e TVSH-së për produktet ushqimore, pra nga 5% në zero % të TVSH-së për të gjitha produktet ushqimore bazë. Propozimi përfshin mbi 250 kategori të produkteve që do të kenë TVSH zero për qind. Ajo që është më e rëndësishme është se për zbatimin e projektligjit nuk kërkohet sigurimi I mjeteve financiare dhe kjo masë nuk do të mund të manipulohet nga tregtarët siç ndodhi me masat e Qeverisë së Hristijan Mickoskit”.

Deputeti i VMRO-DPMNE-së Bojan Stojanovski menjëherë pas propozimit të LSDM-së tha se VMRO-DPMNE nuk do ta përkrahë ligjin në fjalë sepse sipas tij lufta ditore politke me tema ekonomike vazhdon të jetë nga të njejtët njerëz që e sollën Maqedoninë në një gjendje kaq të rrënuar ekonomike.

BOJAN STOJANOVSKI, DEPUTET I VMRO-DPMNE-SË

“Lideri i LSDM-së së bashku me krijuesit ekonomikë të Qeverisë së LSDM-së të asaj periudhe Fatmir Bytiqi dhe Dimitar Kovaçevski propozojnë një zgjidhje të tillë edhe pse të njëjtit më herët katër herë e kanë refuzuar një zgjidhje të tillë ligjore. Ne si grup parlamentar nuk do ta përkrahim një zgjidhje të tillë ligjore. Zgjidhje të tilla ligjore nuk kontribuojnë në rritjen e cilësisë së jetës së qytetarëve, por për krijimin e temave ditore politike, përmes zgjidhjeve ligjore plot gabime teknike, të cilat korrigjohen më pas në konferencat e radhës për shtyp, pasuar me një kërkim falje”.

Kryetari i LSDM-së Venko Filipçe u bëri thirrje të gjithë deputetëve, pavarësisht nga ideologjia politike, të mbështesin ligjin. Ai kritikoi politikat e qeverisë aktuale për të cilat thotë se i lanë qytetarët me buxhete më të vogla, për të cilët produktet bazë ushqimore u bënë luks dhe masat për t’i bërë ato më të lira u shndërruan në etiketa boshe. Medina Ajeti Ali /SHENJA/

MARKETING