(VIDEO) Klasi i Ronaldinjos nuk vdes kurrë! Shihni supergolin me goditje dënimi në “El Clasico” të legjendave

Ronaldinjo do të kujtohet gjithmonë si një nga futbollistët më të mirë të të gjitha kohëve, një lojtar me një talent të pamasë i cili për shumë vite shkëlqeu në arenat më të rëndishme të futbollit botëror. Por ndonëse ka shumë vite që është larguar nga fushat e blerta, klasi i brazilianit nuk vdes kurrë.

Dhe kjo u pa qartësisht në një ndeshje miqësore mes Barcelonës dhe Real Madrid, më saktësisht një përballje mes legjendave të të dy skuadrave.

Në pjesën e parë të ndeshjes, Ronaldinjo ktheu në mendjen e të gjithëve kohët e arta, teksa ekzekutoi në mënyrë spektakolare një goditje dënimi, duke çuar topin në rrjetë si një herë e një kohë me fanellën e katalanasve.

That stare at goal…flashbacks

Ronaldinho with a free kick goal today in a legends match against Real Madrid! ⭐️

