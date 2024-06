(VIDEO) Janevska: Historia, gjeografia, edukata qytetare do të mësohen sërish si lëndë të veçanta

Koncepti i cili nuk jep rezultate, është i nevojshmëm të ndryshohet, aspekte të caktuara të Konceptimit për arsimin fillor do të pësojnë ndryshime, sepse as mësimdhënësit, e as nxënësit dhe prindërit nuk janë të kënaqur me implementimin dhe efektet e arritura. Këtë e theksoi ministrja e Arsimit dhe Shkencës Vesna Janevska në takim me drejtorin e Byrosë për Zhvillim e Arsimit, Abdulfeta Fetai, në të cilën u diskutua për gjendjet aktuale në arsim dhe përpjekjet për përmirësimin e tij, në interes të krijimit të gjeneratave kualitative të nxënësve.

VESNA JANEVSKA, MINISTRE E ARSIMIT

“Planifikuam që historia, gjeografia, edukata qytetare dhe lëndët e tjera të mësohen sërish si lëndë të veçuara, ndërsa jo siç janë aktualisht të bashkuara dhe të krijohet konfuzion tek mësimdhënësit dhe nxënësit që vërtet pyesin çdo ditë se me cilën lëndë orë mësimore. Materija duhet qartë të përkufizohet, siç është praktikë në shumicën e vendeve në Evropë dhe më gjerë”.

Nga ministria e arsimit sqaruan se në takim u diskutua edhe për gjendjen me tekstet shkollore, veçanërisht në arsimin fillor, ku mungojnë një pjesë e madhe e lëndëve. Janevska potencoi se po bëhen përpjekje që para se të fillojë viti i ri shkollor të sigurohen tekstet për të gjitha paralelet, ndërsa për arsimin e mesëm do të ndodhë gradualisht në vitet e ardhshme sepse gjendja është, siз ka thënë Janevsjka vërtet katastrofale.

Bashkëbiseduesit folën edhe për përdorimin dhe problemet në përdorimin e ditarit-elektronik ekzistues, si dhe përfitimet e ditarit të ri elektronik i cili u promovua të mërkurën në mbrëmje ndërsa do të zbazohet gjatë vitit të ardhshëm shkollor. Ministrja theksoi se në këtë periudhë kalimtare të dixhitalizimit të arsimit, përmes anketës elektronike, do të dëgjohet mendimi i mësimdhënësve nëse në këtë fazë duhet të hiqet tërësisht ditari në letër apo do të ishte e dobishme të plotësohej versioni i modifikuar në të cilën ata do të futin vetëm notat dhe mungesat. /SHENJA/

