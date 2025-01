(VIDEO) Deanoski: Do ta padisim shtetin nëse nuk na rrisin pagat

Kryetari i Sindikatës së Punëtorëve të Administratës së Organeve Gjyqësore dhe Shoqatave të Qytetarëve, Tërpe Deanoski deklaroi se i kanë dërguar Qeverisë kërkesë formale për t’u takuar me kryeministrin dhe për të vazhduar dialogun që siç thotë ata është ndërprerë në mënyrë të njëanshme nga Ministria e Financave. Deanoski thotë se presin që Qeveria të tregojë mirëkuptim dhe ta pranojë dorën e zgjatur për të gjetur zgjidhje, në të kundërtën thotë ai, do t’i riaktivizojnë protestat dhe do t’i shfrytëzojnë të gjitha mundësitë e parapara me ligj për të shprehur pakënaqësitë.

TËRPE DEANOSKI, KRYETAR I SINDIKATËS

“Këto ditë kemi lexuar deklarata deklarative të Qeverisë, përmes të cilave jemi ftuar në takime përmes mediave, ndërsa nuk kemi marrë zyrtarisht asnjë ftesë për vazhdimin e dialogut. Meqenëse dialogu nuk zhvillohet përmes njoftimeve dhe mediave sindikata sot ka dorëzuar një kërkesë formale për takim me kryeministrin, me të cilën kërkojmë rifillimin e dialogut të ndërprerë në mënyrë të njëanshme nga Ministria e Financave duke refuzuar propozimin për marrëveshje kolektive për shtesë në paga për këta punëtorë që sot po protestojnë me ne”.

Zoran Georgievski nga Ministria e Drejtësisë tha se ata meritojnë kushte dinjitoze të jetesës dhe theksoi se këto kushtet nuk mund të arrihen me paga që nuk ecin me rritjen e standardit të jetesës.

ZORAN GEORGIEVSKI, ANËTAR I SINDIKATËS

“Kërkojmë trajtim të barabartë për të gjithë. Çdo punëtor, pavarësisht nga pozicioni apo vendi i punës, ka të drejtën e të njejtës rritje dhe të njejtit vlerësim për punën e tij. Ne kërkojmë një rritje pagash prej të paktën 30 %, që është minimumi që mund të bëhet, për të lejuar punëtorët të ruajnë dinjitetin e tyre dhe të sigurojnë nevojat bazë për familjet e tyre”.

Të punësuarit e 7 ministrive, Entit Shtetëror të Statistikave dhe Arkivit Shtetëror kanë protestuar nga dita e hënë duke kërkuar rritje të pagave për 30%.

Medina Ajeti Ali /SHENJA/

