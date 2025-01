(VIDEO) Bora do të vazhdojë edhe nesër, nga e mërkura temperaturat zbresin në minus 10

“Reshjet e borës do të mund t’i shfrytëzojmë edhe sot dhe nesër sepse nuk do të ketë më borë, dhe do të pasojnë temperatura shumë të ulëta, të cilat do të shkojnë madje deri në -10 Gradë Celsius”.

Fjollat e borës që kanë rënë këto ditë do të vazhdojnë edhe nesër, njoftojnë nga Drejtoria për Punë Hidrometeorologjike. Boris Sekirarski për Tv Shenja u shpreh se edhe e martja do të ketë reshje borë, por jo me intensitet të madh dhe të njejtat do të ndalen nga fundi i ditës.

Boris Sekirarski, Drejtoria për Punë Hidrometeorologjike

“Nesër, që herët në mëngjes, do të kemi reshje bore përsëri, parasegjithash në pjesët jugore dhe jugperëndimore të vendit, por edhe në pjesën tjetër të vendit, në male do të ketë borë. Sasitë e borës nesër nuk do të jenë të mëdha. Bora do të ndaloj nesër kah fundi i ditës”

Ndërkaq, ai na paralajmëron për mot shumë të ftohtë nga e mërkura. Me temperatura shumë të ulëta, të cilat në disa vende do të bien deri në minus 10 gradë Celsius.

Boris Sekirarski, Drejtoria për Punë Hidrometeorologjike

“Nga e mërkura do të kemi temperatura dukshëm më të ulëta. Të mërkurën, të ejten dhe deri në fund të ditëve të punës të kësaj jave, temperaturat në disa vende do të ulen edhe nën minus 10 në mëngjes. Gjatë ditës do të jetë poashtu ftohtë”.

Në fundjavë ai tha se gjithandej do të ketë temperatura pozitive ditore, mot stabil.

Reshjet e botës nisën të shtunën në mbrëmje.

Emine Ismaili Luzha/SHENJA/

