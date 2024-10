(VIDEO) Bislimovski tha se nuk do të ketë një orë plus energji të lirë

Deri në fund të vitit nuk do të ketë orë shtesë pasdite për tarifën e lirë të energjisë elektrike për familjet. Kështu tha kreu i Komisionit Rregullator të Energjetikës Marko Bislimoski. Ai thotë se në nëntë muajt e parë të këtij viti, megjithatë, analizat kanë treguar se çmimet më të ulëta për orë të energjisë elektrike kanë qenë në periudhën prej orës 12:00 deri në ora 16:00 gjatë ditës, por ende nuk plotësohen kushtet për një ose dy orë shtesë tarifë të lirë të energjisë elektrike gjatë ditës.

MARKO BISLIMOSKI, KRYETAR I KOMISIONIT RREGULLATOR TË ENERGJETIKËS

“Analiza ka treguar se çmimet në bursë janë të lira ndërmjet orës 12:00 dhe 16:00 dhe mund të vendosen deri në katër orë tarifa të lira pasdite në vend të dy tarifave që janë tani, por problemi është se çmimet e natës në bursa tani janë shumë të larta dhe do të duhet të heqim tarifën e lirë nga ora 22 deri në mesnatë, ndërsa njerëzit tashmë i kanë mësuar zakonet e tyre dhe nuk duam të shkaktojmë revoltë”.

Duke folur për çmimin e energjisë elektrike Bislimoski tha se tashmë kanë pranuar kërkesat për çmimin e energjisë elektrike pas 1 janarit nga “Elektrodistriubimi”, për shpërndarjen e energjisë elektrike, nga MEPSO, për transmitimin e energjisë elektrike dhe nga MEMO, për operatorin e tregut të energjisë elektrike dhe theksoi se nuk pret ndryshime drastike në çmimin e energjisë elektrike pas 1 janarit.

MARKO BISLIMOSKI, KRYETAR I KOMISIONIT RREGULLATOR TË ENERGJETIKËS

“Elementet më të rëndësishme do të jenë furnizimi i humbjeve të energjisë elektrike, që duhet ti bëjnë MEPSO dhe Elektrodistribuimi , ata do të bëhen në periudhën e ardhshme, kështu që në këtë moment nuk dua të spekuloj dhe është mosmirënjohje të thuhet nëse do të rritet apo do të ulet çmimi i energjisë elektrike. Gjithashtu, EVN Home duhet të shpallë tender për blerjen e energjisë elektrike për amvisëri dhe konsumatorë të vegjël. Në atë tender duhet të shohim se çfarë përqindje do të japë EMV, a do të sigurohet nga tregu i lirë dhe me çfarë çmimi do të ofrohet. Megjithatë, nuk pres ndonjë goditje dramatike”.

Bislimoski tha se edhe çmimi i ngrohjes në Shkup do të jetë stabil deri në verën e ardhshme.

Medina Ajeti Ali /SHENJA/

