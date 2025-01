(VIDEO) 497 policë të rinj sot iu bashkuan radhëve të forcave të ruajtjes së rendit

Nga sot Ministrisë së Punëve të Brendshme do t’ju shtohen edhe 497 policë të rinj. Në Qendrën për Trajnim të MPB-së në Idrizovë, sot u mbajt një promovim solemn i oficerëve të rinj të policisë – gjenerata 2024-2025, të cilët do t’i bashkohen forcave që mbrojnë rendin dhe sigurinë e Maqedonisë së Veriut. Ministri i Punëve të Brendshme, Pançe Toshkoski, e përshëndeti këtë gjeneratë të re, duke theksuar se këtë vit MPB-ja do të ketë “djem dhe vajza të Maqedonisë”, të cilët do t’i mbrojnë qytetarët dhe do të punojnë për ruajtjen e sigurisë. Përderisa ju drejtua me fjalim policëve të rinj, Toshkovski ju tha se “Profesioni i policit nuk është vetëm një zgjedhje, nuk është vetëm profesion, por thirrje dhe betim të cilin secili nga ju e pranon me qëllim që t’i mbrojë të afërmit, qytetarët dhe atdheun e tyre të sigurtë”.

PANÇE TOSHKOVSKI, MINISTËR I PUNËVE TË BRENDHSME

“Kjo nënkupton krijimin, ndërtimin dhe përmirësimin e një force policore moderne, të pajisur, eksperte dhe profesionale, por sigurisht edhe të kënaqur, e cila do të kryejë detyrat dhe detyrimet e saj në mënyrën më ligjore, profesionale, të përgjegjshme dhe transparente në emër të qytetarëve, në emër të popullit të tyre. Në atë drejtim, që nga fillimi është punuar në zgjidhjen e një numri të madh të problemeve që janë grumbulluar ndër vite dhe rezultatet e punës sonë tashmë janë të dukshme”.

I pari i policisë u përqendrua edhe në reformat dhe në përmirësimin e kushteve për punë në kuadër të MPB-së, duke i theksuar në atë kontekst renovimin e tërësishëm të Qendrës për trajnim të MPB-së në Idrizovë dhe riaktivizimin e shkollës së mesme policore. Në fund të ceremonisë, u dhanë falënderime dhe shpërblime për kandidatët më të mirë të gjeneratës së re.

Samir Mustafa /SHENJA/

