(VIDEO) 26.4 milionë euro kredi nga Banka Europiane për rindërtim dhe zhvillim për MEPSO-n

Banka Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH) ofron kredi deri në 26.4 milionë euro për MEPSO-n, operatorin shtetëror të sistemit të transmetimit të energjisë elektrike në Maqedoninë e Veriut, të dedikuara për përforcimin e rrjetit transmetues. Kostoja totale e projektit do të jetë 34.5 milionë euro. Theksohet se ky projekt është vendimtar dhe pritet të reduktojë humbjet e energjisë me rreth 14.5 Giga What në orë çdo vit. Ndërkaq, nënshkrimin e kredisë e realizuan gjatë vizitës së presidentes së BERZH-it në Shkup.

Odile Renaud Basso, presidente e BERZH-it

“Do të doja të nënvizoja ndikimin thelbësor të këtij projekti. Duke ulur humbjet në transmetim dhe duke reduktuar emetimet e monoksidit të karbonit. Ky projekt do të transformojë peizazhin energjetik të Maqedonisë së Veriut dhe do të nxisë zhvillimin e kapitalit njerëzor”.

Ndërsa, drejtori i Përgjithshëm i MEPSO-s, Zudi Koka deklaroi se me përfundimin e projektit kapaciteti për integrimin e burimeve të reja të energjisë së rinovueshme në Valandovë do të jetë rreth 1.2 Giga Wat, pasi që deri më tani ka qenë i kufizuar.

Zudi Koka, drejtor i Përgjithshëm i MEPSO-s

“Për momentin, kapaciteti i rrjetit të transmisionit rreth TS Valandovë, për integrimin e burimeve të energjisë së rinovueshme, është i kufizuar në rreth 100 MegaWat. Me përfundimin e projektit, me qëllim të fuqizimit të rrjetit të transmisionit në rajonin juglindor, kapaciteti për integrimin e burimeve të reja të energjisë së rinovueshme do të jetë rreth 1.2 GigaWat”.

Ndërkohë, ministrja e Energjisë, Minierave dhe Mineraleve, Sanja Bozinovska theksoi se një nga prioritetet energjetike të kësaj qeverie është fuqizimi i kapaciteteve elektroenergjetike, përmes rindërtimit e rivitalizimit të linjave ekzistuese të transmetimit”.

Shefi i Delegacionit të BE-së në Maqedoninë e Veriut, David Geer tha se me këtë mbështetje qeveria dhe ndërmarrja shtetërore MEPSO do të mund të sigurojnë rritjen e kapaciteteve të kufizuara të rrjetit. Kujtojmë që BERZH ka qenë një partner kyç i MEPSO-s, duke financuar disa projekte kritike deri më sot. BERZH është një investitor i madh institucional në Maqedoninë e Veriut, ku deri më sot, ajo ka investuar më shumë se 2.8 miliardë euro në 190 projekte në të gjithë vendin.

Anida Murati /SHENJA/

