Veseli do ta zëvendësoj Bexhetin në postin e kryetarit të Komunës së Sarajit

Pasi kryetari i komunës së Sarajit, Blerim Bexheti mori mandatin e deputetit, tanimë në vendin e tij deri në zgjedhjet e ardhshme komunale do të zëvendësohet nga Iljas Veseli, këshilltar në këtë komunë komunë.

”Me rastin e fillimit të angazhimit të Ilјas Veseli si zëvendës kryetar komune, kisha nderin që bashkë me kryesuesin e këshillit komunal z. Musa Alili të bashkëbisedojmë në lidhje me situatën e krijuar, si dhe për mbarëvajtjen e proceseve të punës, në bazë të kompetencave ligjore. Gjithashtu shpreha urime në misionin e marrë nga Ilјas Veseli dhe ofrova mbështetjen time të parezervë, me të vetmin qëllim që komuna e Sarajit të ruaj dinamikën e realizimit të projekteve që janë në interes për të gjithë banorët e komunës tonë”, shkruan Blerim Bexheti.

