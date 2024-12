United fiton me përmbysje spektakolare derbin, City i Guadiolës zhytet në krizë

Manchester United fiton me përmbysje spektakolare derbin ndaj City-it dhe zhyt dhe më humb në krizë skuadrën e Guardiolës. Vetëm 1 fitore në 11 ndeshjet e fundit për “qytetarët” që janë tashmë në një tunel ku nuk po ka më dritë.

“Djajtë e Kuq” triumfuan 2-1, në një duel që dhuroi emocione në fundin e saj. Gvardiol zhbllokoi ndeshjen në minutën e 36-të me një goditje të saktë me kokë. City nuk arriti që të shënonte duke lënë gjithçka të hapur deri në fund.

Në minutën e 86-të, Mauteus Nunez shkakton faull në zonë, duke i dhënë mundësinë Bruno Fernandes që të paraqitej nga pika e bardhë. Portugezi e dërgon topin në anën e kundërt të hedhjes së Ederson. Djajtë e Kuq nuk ndalen me kaq, pasi në fundin e kohës së rregullt Amad Diallo shënoi dhe golin e dytë dhe të fitores.

United shkon në vendin e 12-të me 22 pikë, ndërkohë që City mbetet e 5-ta me 27 pikë.

