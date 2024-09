Ultrasit e Interit me komunikatë zyrtare: Asnjë koreografi në derbi, ja arsyet

Asnjë koreografi për Curva Nord të Interit në derbin kundër Milanit. Pas ngjarjeve të javëve të fundit (vrasja e Antonio Bellocco-s në 4 shtatorin e kaluar nga duart e ish-liderit ultra të Interit, Andrea Beretta), në fakt, zgjedhja ishte të mos prezantohej koreografia klasike për derbin.

“Curva Nord – lexohet në Instagram – komunikon se me rastin e derbit të nesërm nuk do të ketë spektaklin e zakonshëm koreografik, por ne do ta ngjyrosim sektorin tonë me mijëra flamuj. Gjithçka do të shërbejë për ta bërë tribunën një valë zi-kaltër. , gati për të shkatërruar djallin Ju presim në lokalin e vogël për t’i mbledhur së bashku me një surprizë “dy yjet” që mund ta shfaqim me krenari në pjesën e dytë!”, përfundojnë tifozët e organizuar të Interit. Në veçanti, për tifozët do të shpërndahen 6500 flamuj.

