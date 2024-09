UEFA i ndëshkon gjithmonë, por tifozët e Celtic vazhdojnë përkrahjen për Palestinën: Një mesazh i ri në ndeshjen e Ligës së Kampionëve

Grupi i tifozëve të Brigadës së Gjelbër, i njohur gjerësisht për dashurinë e tyre për Celtic dhe guximin për të shpjeguar gjallërisht gjithçka që mendojnë me një slogan në ndeshje, theksoi edhe një herë mesazhin e mbështetjes për Palestinën në Ligën e Kampionëve.

Tifozët e Celtic nuk heqin dorë nga mbështetja e tyre më e fortë e mundshme për Palestinën në kohë të vështira. Nga ndeshja në ndeshje ata shpallin slogane kushtuar popullit palestinez pranë flamujve të këtij vendi, e kështu ishte edhe mbrëmë në ndeshjen e Ligës së Kampionëve.

Organi drejtues i futbollit evropian (UEFA) nuk ka mëshirë për tifozët e Celtic, por ata nuk kujdesen shumë për këtë. Pra, vitet e fundit kanë paguar gjoba dhe gjoba për slogane pro-palestineze dhe në nëntor u gjobitën me 19 mijë euro vetëm për flamurin e Palestinës në Ligën e Kampionëve.

Pavarësisht se e dinin se do të ndëshkohen për qëndrimin e tyre sërish në një ndeshje të kompeticionit më elitar evropian, tifozët e Celtic ngritën mbrëmë së bashku flamujt e Irlandës dhe Palestinës me një mesazh të fortë që u bë shpejt viral.

“Mund të të shtypin, mund të të burgosin, por kurrë nuk do të të thyejnë shpirtin. Gaza, Jenin, Tulkarm, Nablus, nuk do të ecni kurrë vetëm”, ​​thuhet në një mesazh të tifozëve të Celtic.

Interesant është fakti se lojtarët e Celtic kohët e fundit luajtën kundër Hibernian në elitën e futbollit skocez dhe gjatë asaj kohe tifozët e tyre dërguan një tjetër mesazh interesant që bëri jehonë në botën e futbollit.

[Crosspost] Celtic fans banner before their match at Hibernian https://t.co/LlT8wfgOGv pic.twitter.com/X3QBwkIErS

