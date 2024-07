U tërhoq nga gara presidenciale, Biden flet sot për arsyet që e çuan te vendimi

Presidenti Joe Biden do të dalë sot në një konferencë për mediat, ku do të tregojë arsyet që e shtynë atë të tërhiqej nga gara përpara zgjedhjeve presidenciale të 5 nëntorit dhe t’ia dorëzojë stafetën nënpresidentes së tij, Kamala Harris.

Presidenti demokrat në largim zgjodhi një kohë kryesore, sonte në orën 20:00 (me orën lokale), për t’iu drejtuar amerikanëve, për të shpjeguar vendimin e tij, i cili tashmë renditet ndër përmbysjet politike më spektakolare të kohëve moderne të historisë amerikane. Fjalimi, nga Zyra Ovale e Shtëpisë së Bardhë, do të jetë padyshim ndër më të rëndësishmit kur të vijë koha e llogaritjes së tij.

Veterani i politikës amerikane, do të shpjegojë pse vendosi të dielën, në një letër të publikuar në llogarinë e tij personale në X, të largohej nga gara – edhe pse ai këmbënguli deri atë ditë që jo vetëm të arrinte në fund të rrugës, por do të fitonte përballë Trumpit. Biden, i cili sapo ka dalë – pas gati një jave – nga izolimi në shtëpinë e tij në plazh në shtetin Delaware pas ri-infektimit me koronavirusin e ri, u shfaq i tronditur teksa doli nga avioni që e çoi në Shtëpinë e Bardhë. Shëndeti i presidentit demokrat ka qenë një shqetësim i madh kohët e fundit, pasi gjithnjë e më shumë deputetë nga fraksioni i tij kanë kërkuar që ai të largohet

Zëvendëspresidentja e Harris nisi menjëherë, pa pritur, fushatën për Shtëpinë e Bardhë.

