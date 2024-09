Tre vjet nga zjarri në spitalin modular në Tetovë, me 14 të vdekur dhe dhjetëra të lënduar

Sot tre vjet nga zjarri në spitalin modular në Tetovë ku 14 persona humbën jetën dhe dhjetëra persona u lënduan.

Nga 14 personat që humbën jetën si pasojë e zjarrit, 12 u shtruan në spital si të prekur nga Covid-19, ndërsa dy ishin familjarë të pacientëve.

Gjykata Themelore e Tetovës tashmë e ka zhvilluar gjykimin në vitin 2022 dhe 2023 dhe me vendim të Gjykatës së Apelit, për disa nga të akuzuarit është dashur të fillojë përsëritja e gjykimit këtë vit.

Pas zjarrit të 8 shtatorit 2021, filloi hetimi, i cili rezultoi me propozim aktakuzë në Gjykatën Themelore të Tetovës më 27 korrik 2022. Seanca e parë gjyqësore ishte caktuar për 6 shtator 2022, por pas disa vonesave, procesi filloi. më 4 dhjetor 2022.

Pas gjashtë muajsh, më 5 qershor 2023, Gjykata Themelore e Tetovës dënoi me kusht Florin Besimin dhe Artan Etemin, drejtorë të Spitalit klinik të Tetovës, për veprën penale “vepra të rënda kundër sigurisë së përgjithshme”, ndërsa personi juridik ISHP Klinik. Spitali u shpall fajtor për veprën penale “Shkaktim i rrezikut publik” në gjykimin pas zjarrit në spitalin modular në Tetovë në vitin 2021 ku humbën jetën 14 persona.

Gjykata më pas vendosi të lirojë Dr. Boban Vuçevskin dhe Spitalin Klinik për veprën penale “mosrespektim i rregullave shëndetësore”.

Prokuroria themelore publike në Tetovë më 10 korrik 2023 ka paraqitur ankesë kundër aktgjykimit të shkallës së parë.

Pas kësaj ankese, Gjykata e Apelit ka diskutuar në prill të vitit 2024 dhe me këtë ka marrë vendim me të cilin urdhërohet rigjykimi për ish-drejtorët e Spitalit të Tetovës, Florin Besimi dhe Artan Etemi, si dhe i IEVP Spitali klinik Tetovë. si person juridik. Për mjekun Boban Vuçevskin, Gjykata e Apelit e ka refuzuar ankesën e Prokurorisë dhe e ka vërtetuar lirimin e shkallës së parë.

Më 26 qershor 2024 ishte caktuar seanca e parë për rigjykim të dy drejtorëve, por ajo u shty për 25 shtator 2024 për shkak të mungesës së përfaqësuesve të Spitalit klinik të Tetovës.

Në aktgjykimin fillestar të datës 5 qershor 2023, të pandehurit Florin Besimi dhe Artan Etemi janë dënuar me një vit e gjashtë muaj burg, me kusht dhe dënimi i përcaktuar me burgim nuk do të zbatohet nëse të pandehurit nuk e vuajnë secilin prej tyre. ata brenda një periudhe prej tre vitesh kryejnë një krim të ri. Një person juridik është dashur të paguaj gjobë në shumë prej një milion denarë, 30 ditë pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit.

Më 8 shtator 2023, në dyvjetorin, para gjykatës në Tetovë u mbajt marshimi dhe protesta publike e organizuar nga familjet e 14 personave që humbën jetën nga zjarri në objektin modular të Tetovës. Familjet organizuan marshim dhe protestë publike më 15 shtator 2023 edhe në Shkup. Marshimi protestues nisi në sheshin Skënderbej dhe përfundoi para Prokurorisë Publike.

