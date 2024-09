Trajneri “fal” Ramadanin, pritet titullar ndaj Milanit

Ylber Ramadani pritet të jetë titullar për Lecce-n, në transfertën ndaj Milanit.

Trajneri Luka Gotti, duket se e ka “falur” mesfushorin shqiptar, pas përplasjes së fundjavën e kaluar në kampionat ndaj Parmës.

Në minutën e 75-të të sfidës Lecce-Parma, trajneri Gotti u përpoq të bënte lëvizjet e tij. Tekniku i Lecce-s futi në fushë Rafian dhe Pierotin e vendosi të nxirrte Ramadanin dhe Tete Morenten.

Kur Ramadani doli nga fusha, ai bëri një veprim që i befasoi të gjithë. Nuk ishte aspak i kënaqur me zëvendësimin dhe këtë e shprehu në sy të të gjithëve. “Shkofsh në djall”, ishin fjalët e tij drejtuar trajnerit Gotti, që u filmuan edhe nga kamerat, raportoi pianetalecce.it.

Megjithatë palët kanë lënë përplasjet pas krahëve dhe shqiptari do të jetë nga minuta e parë ndaj Milanit, në sfidën ku Lecce kërkon të bëjë surprizën, për të marrë të paktën një barazim në “San Siro”.

Ramadani do të luajë në mesfushën e Lecce-s, ndërsa futbollisti tjetër shqiptar, Medon Berisha, do të jetë jashtë për shkak të një dëmtimi.

