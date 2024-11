Toshkovski: Leje për ar’më morën njerëzit të cilët ligjërisht nuk kishin të drejtë, shkarkim për rreth 15 zyrtarë të policisë

Komisioni për revizionin e procedurave për dhënien e lejeve për posedim të armëve ka konstatuar se mbi 5000 lëndë nuk janë përpunuar, ndërsa gjithashtu edhe një numër i madh i lëndëve janë përpunuar në kundërshtim me dispozitat ligjore, me ç’rast Departamenti për Kontroll të brendshëm pas hetimit themelor dorëzoi te Departamenti për Procedura Disiplinore propozim për zbatimin e procedurave disiplinore – shkarkim për rreth 15-të persona të cilët ishin në pozita udhëheqëse në polici nga pushteti paraprak, informoi ministri i Punëve të Brendshme Pançe Toshkovski.

Toshkovski, duke qenë i ftuar në ditarin e televizionit Sitel, theksoi se në periudhën e fundit u janë dhënë armë njerëzve të cilët ligjërisht nuk kishin të drejtë të posedojnë armë, ndërsa personave që ushtronin të drejtat e tyre nuk u lejohej ta përfundonin procedurën. Ai paralajmëroi edhe digjitalizimin e këtij lloj shërbimi.

“Sipas udhëzimit të prokurorit publik, për të gjithë ata për të cilët do të konstatohet se ka elemente të kryerjes së veprës penale, në periudhën e ardhshme qoftë nesër apo nga e hëna do të parashtrohet kallëzim përkatës penal… Ata merituan të pushoheshin nga puna, ata morën shkarkimin si pjesë e një procedure disiplinore. Sipas udhëzimeve të prokurorit publik do të vijojë procedurë përkatëse penale për ata për të cilët ekzistojnë”, tha Toshkovski.

Toshkovski njoftoi gjithashtu se është duke u shqyrtuar një ligj i ri që duhet të rregullojë të gjitha të drejtat për armëmbajtje, i cili do të harmonizohet me të drejtat e qytetarëve të BE-së.

“Duhet të kemi një analizë të thellë, duhet të punojmë me përkushtim në interes të qytetarëve, duhet të gjejmë zgjidhje sistematike”, tha Toshkovski.

I pyetur nëse ka informacione për ndonjë kërcënim për sigurinë e shtetit, Toshkovski theksoi se MPB dhe të gjitha institucionet tjera që merren me çështjet e sigurisë janë të gatshme t’u përgjigjen të gjitha sfidave që mund të paraqiten në të ardhmen.

