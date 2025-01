Thirrje për diskutim publik mbi Konceptin për reformat në arsimin e mesëm gjimnaz

Ministria e Arsimit dhe Shkencës dhe Byroja e Zhvillimit të Arsimit informojnë se është hartuar draft Koncepti për reformat në arsimin e mesëm gjimnaz dhe ftojnë të gjithë mësimdhënësit, nxënësit, prindërit, ekspertët dhe palët e interesuara me mendimet, propozimet dhe vërejtjet e tyre të përfshihen në diskutim publik për të miratuar versionin më të mirë.

Siç bëjnë të ditur nga MASH, koncepti i reformave në arsimin e mesëm gjimnaz është përgatitur për të ofruar një sistem arsimor bashkëkohorë, gjithëpërfshirës dhe konkurrues.

“Dokumenti i propozuar ofron qasje bashkëkohore që synojnë përvetësimin e shkathtësive praktike, zhvillimin e të menduarit kritik, integrimin e teknologjive digjitale dhe harmonizimin me standardet ndërkombëtare arsimore, si dhe zgjedhjen më të madhe për nxënësit me qëllim që ata vetë të munden të modelojnë rrugën e tyre arsimore sipas interesave dhe synimeve të tyre në të ardhmen. Mendimet dhe sugjerimet e të gjitha palëve të interesuara në procesin arsimor janë të një rëndësie të jashtëzakonshme për krijimin e arsimi të mesëm gjimnaz i cili do t’i përgatisë nxënësit për sfidat bashkëkohore dhe do të sigurojë rezultate arsimore të krahasueshme ndërkombëtarisht”, thuhet në kumtesën e MASH.

Arsimi i mesëm gjimnaz në Maqedoni, thonë nga aty, për më shumë se dy dekada, nuk i është nënshtruar reformave thelbësore gjë që e ka çuar atë në gjendje të pamjaftueshme përputhshmërie me nevojat moderne dhe standardet ndërkombëtare.

“Hulumtimet dëshmojnë se sikurse mësimdhënësit poashtu dhe nxënësit e njohin nevojën për ndryshim, veçanërisht në drejtim të modernizimit të programeve mësimore, mundësisë për të zgjedhur lëndë, për të përfshirë metoda moderne të të mësuarit dhe vlerësimit, si dhe për të avancuar aftësitë e rëndësishme për shekullin e 21-të”, theksojnë nga MASH.

Koncepti është i disponueshëm në ueb faqen zyrtare të Byrosë së Zhvillimit të Arsimit. Komentet Tuaja mund t’i dërgoni në [email protected] më së voni deri më 31.1.2025. Jemi të bindur se së bashku mund të krijojmë arsim të mesëm gjimnaz bashkëkohorë dhe cilësor në interesin më të mirë të brezave të ardhshëm.

