Themelohet organ i përbashkët i koalicionit VLEN

Siç njoftuam, me vendim të Trupit Koordinues Politik të VLEN-it sot është formuar Komisioni për çështjet e zgjedhjeve, emërimeve dhe mbikëqyrjes së zbatimit të politikave në një format që numëron 8 anëtarë nga të gjitha partitë që janë pjesë e koalicionit.

Përgjegjësi e këtij organi të dytë të koalicionit, është që të jetë filtri përfundimtar i të gjitha vendimeve kadrovike të VLEN-it dhe në të njëjtën kohë të mbikëqyrë zbatimin e angazhimeve tona programore me një qëllim të vetëm – rritjen e efikasitetit në zbatimin e politikave.

Ky vendim është kontinuitet i vendosmërisë së liderëve të partive që janë pjesë e koalicionit VLEN, për integrim gradual të brendshëm, me synim rritjen e efikasitetit në realizimin e premtimeve parazgjedhore dhe veprimit të përbashkët dhe të sinkronizuar politik.

Vullneti i menjëhershëm i votuesve është që VLEN të bëhet simbol i bashkimit kombëtar të shqiptarëve. Prandaj, ne jemi të detyruar ta dorëzojmë atë dhe të përmbushim pritshmëritë e shqiptarëve.

Hapi tjetër është promovimi i ueb-faqes së re të përbashkët, të gjitha kanaleve të komunikimit të koalicionit, të cilat do të menaxhohen nga një Qendër e përbashkët për Komunikimin me Publikun, si dhe do të emërohet një zëdhënës i koalicionit. Ngadalë por sigurt po rritemi në një forcë politike vendimtare për një të ardhme të sigurt të shqiptarëve.