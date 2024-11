Tërmeti i fortë në Greqi, lëkundjet ndihen deri në Shkup

Rrjeti telemetrik sizmologjik i Maqedonisë, me stacionet sizmologjike të instaluara në të gjithë territorin, të mirëmbajtura nga Observatori Sizmologjik në Fakultetin e Shkencave Natyrore dhe Matematikore në Shkup, pasditen e sotme më 3.11.2024 regjistroi një seri tërmetesh me epiqendra në territorin e Greqisë.

Sipas të dhënave të deritanishme të cilat i disponon observatori, dy nga tërmetet janë ndjerë në territorin e Maqedonisë, si vijon:

Tërmeti në orën 18:03 me magnitudë locale 5.1 shkallë sipas Rihterit është ndjerë nga popullata në Gjevgjeli dhe Strumicë me intensitet III – IV sipas Shkallës Makrosizmike Evropiane, dhe në Veles dhe Shkup me intensitet III sipas të njëjtës shkallë.

Tërmeti në orën 18:06 me magnitudë lokale 3.8 shkallë është ndjerë nga popullata në Gjevgjeli, Strumicë, Manastir dhe Kavadar me intensitet III sipas Shkallës Makrosizmike Evropiane.

