Të inkurajohen kompanitë e vogla për të eksportuar dhe të kontrollohet se si komunat i shpenzojnë paratë, kërkon biznesi

Të ndryshojmë qëndrimin ndaj ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, t’i motivojmë që të jenë aktive n eksport. Investimet e vazhdueshme, krijimi i vendeve të punës dhe eksporti janë kyçe për ekonominë maqedonase, i tha biznesi kryeministrit Hristijan Mickoski. Siç u tha sot në Dhomën e Tregtisë, në një aktivitet me rastin e 102 viteve të ekzistencës së saj, ne jemi të parët në miratimin e ligjeve, por nuk jemi askund me produkte dhe prodhim.

Fokusi, sipas ekonomisë, duhet të vendoset edhe tek energjia, veçanërisht burimet e rinovueshme, energjia bazë dhe bateritë, ku nevojiten investime më të mëdha.

Kompanitë i kanë thënë edhe Mickoskit se është shumë e rëndësishme që Qeveria të kontrollojë shpenzimin e parave të dhëna për komunat.

Kryeministri, ndërkaq, theksoi se Qeveria mbetet partnere e biznesit dhe, siç tha, do ta ndihmojë me aq sa mundet, në kuadër të Kushtetutës dhe ligjeve. Mickoski u bëri thirrje kompanive që të përfshihen në realizimin e investimeve kapitale në nivel lokal dhe të aplikojnë për mbështetjen financiare të ofruar, veçanërisht atë nga Hungaria, e cila, siç informoi, duhet të jetë e disponueshme nga shtatori.

Mickoski i siguroi kompanitë se shpenzimi i fondeve që do t’u jepen komunave do të monitorohet me shumë kujdes. Paratë, sqaroi ai, nuk do të transferohen menjëherë, por në faza, për të cilat do të jetë e nevojshme që pushteti vendor të dorëzojë dokumentacionin ligjor, pra faturat përkatëse për çdo fazë të projektit.

Ai iu referua edhe kredisë hungareze, nga e cila 250 milionë euro janë të destinuara për ekonominë. Ai informon se në seancën e djeshme Qeveria ka ngarkuar ministrin e Financave me homologun e saj hungarez që ta nënshkruajnë sa më shpejt Marrëveshjen, e cila më pas përmes ligjit do të jetë në Kuvend. Me biznesin, nënvizoi kryeministri, do të përfundojë një aktivitet investues prej 700 milionë eurosh. Kompanitë, tha ai, jo vetëm që do të marrin 250 milionë euro, por është në dispozicion edhe një linjë kreditore e pashfrytëzuar për një kohë të gjatë, e cila është 100 milionë euro shtesë nga Banka Evropiane e Investimeve. Është duke u shqyrtuar mundësia, bëri të ditur kryeministri, që Qeveria të paguajë interesat, në mënyrë që biznesi të shfrytëzojë principalin. Mickoski pret që kompanitë të investojnë së paku edhe 350 milionë euro të tjera, sa është ndihma totale për to, që do të ndikojë në bruto prodhimin vendor dhe në tregun e punës, si dhe do të hapë vende të reja pune.

“Kemi të drejtë dhe sipas ligjeve jemi ndoshta vendi më i pasur, për nga aktiviteti eksportues në rajon kemi vendin e parë me njerëz, por me produkte dhe prodhim nuk jemi askund. Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme të orientuara drejt eksportit duhet të jenë fokusi kryesor apo shtylla kurrizore e ekonomisë sonë. Nëse kompanitë e mëdha në një ekonomi të vogël nuk janë të orientuara drejt eksportit, nëse nuk janë në rajon dhe në tregun botëror, atëherë diçka nuk shkon si duhet, të jesh i madh në një ekonomi të vogël vetëm në vendin tënd, nuk është e shëndetshme. Duhet të ndryshojmë qëndrimin ndaj ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, t’i motivojmë që të jenë aktivë në eksport”, theksoi Petar Spaseski, pronar dhe menaxher i “ASP-pak” nga Ohri.

Një paradoks tjetër, tha Spaseski, është se vendi shpenzon 200 milionë euro vetëm për eksportin e produkteve bujqësore dhe ushqimore, ndërsa importon një miliard.

Si do të ushqehemi, si do të mbijetojmë si shtet?, pyeti Spaseski.

Pronari dhe menaxheri i “IGM” – Kavadar, Ilija Geçev, ka treguar se biznesi dëshiron që në bashkëpunim me Qeverinë të realizohet investimi më i madh, diçka që siç tha ai ka dështuar me qeverisjen e kaluar.

“Nuk duam të luajmë në ligën e gjashtë, duam në të parën. Me këtë Qeveri duam të bëjmë investimin më të madh, me të kaluarën nuk arritëm. Ne kemi potencial”, theksoi Geçev.

Mickoski u premtoi biznesmenëve se një nga prioritetet e qeverisë do të jetë transparenca dhe ndershmëria.

“Në një ueb faqe të veçantë, qytetarët do të mund të ndjekin realizimin e projekteve, në baza ditore dhe mujore, se cila është kompania kontraktore, se cila është komuna përfituese, që është edhe qëllimi i projektit. Projektet në fushën e energjisë që përvijuam kanë nisur dhe kanë filluar të realizohen dalëngadalë. Kushdo që ka ndonjë problem për projektet energjetike, nëse dikush merr ryshfet nga institucionet, nëse dikush shantazhon, kërcënon, le të raportojë.

Mickoski u shpërblye për ndërtimin e partneritetit, forcimin e marrëdhënieve dhe veprimin e përbashkët për një Maqedoni të begatë, ndërsa Geçev dhe Spaseski për aktivitet afatgjatë të odave ekonomike. EVN mori një çmim për prezantimin e teknologjive të avancuara, digjitalizimin dhe agjendën e gjelbër, ndërsa një çmim si i Mickoskit, për ndërtimin e partneritetit, forcimin e marrëdhënieve dhe veprimin e përbashkët për një Maqedoni të prosperuar, iu dorëzua edhe USAID-it.

