Të gjithë i thonë se fitoi medalje me dorën në xhep, por qitësi turk ka një mesazh

Një fitues i medaljes së argjendtë olimpike jashtëzakonisht i qetë, i cili bëri histori në Paris, është bërë një sensacion brenda natës.

Yusuf Dikec, 51-vjeçar, ka një legjion tifozësh të rinj pasi ai fitoi medaljen e parë ndonjëherë të Turqisë në garën e përzier me pistoletë ajrore 10 metra.

Duke mbajtur një palë syze me recetë mjekësore, Dikec vendosi të mos mbante lente speciale ose mbrojtëse veshi, në vend të kësaj duke u mbështetur në talentin e tij “natyror” për të performuar në skenën më të madhe.

Në fakt, ndryshe nga shumica dërrmuese e konkurrentëve të tij, Dikec dukej tepër i relaksuar teksa fitoi një medalje olimpike me njërën dorë në xhep.

Duke folur për gazetën turke Anadolu, sensacioni me flokë të thinjura thotë se ai “kurrë nuk priste” që veprimet e tij të krijonin një bujë të tillë këtë verë.

“Njerëzit ndonjëherë thonë, ‘është kaq e lehtë, ke fituar një medalje me dorën në xhep’. Kjo është ajo që tregon nga jashtë, por pas kësaj medalje fshihen 24 vjet punë të palodhur”, ka thënë ai. “Unë stërvitem për 4-5 orë gjashtë ditë në javë”.

Dikec, i cili thotë se burimi i tij i motivimit është Başak, vajza e tij nëntëvjeçare, gjithashtu u bë një gjuajtëse e nivelit olimpik.

“Sportin e kam filluar shumë vonë, kam filluar në moshën 28-vjeçare. Fillimisht, kur shkonim në gara në Evropë dhe në botë, e konsideronim si sukses daljen në finale”, shtoi ai.

“Sot pas 24 vitesh kemi filluar të ndihemi të trishtuar për përfundimin e dytë në Olimpiadë. Kemi shumë miq të rinj, ata do të na kalojnë, jam i moshuar, por kemi treguar se suksesi arrihet me punë”.

“Ajo që është e rëndësishme nuk është të dëshirosh shumë diçka, por përpjekjet që bën për të arritur atë që dëshiron”, vazhdoi Dikec.

51-vjeçari, një olimpist pesë herë që garoi në Lojërat e 2008, 2012, 2016 dhe 2020, tani po shikon përpara drejt së ardhmes.

“Ajo që i mungonte atij koleksioni ishte një medalje olimpike”, potencoi ai. “Koleksioni do të ishte i plotë nëse do të ishte e artë. Nëse do të fitoja një medalje të artë në këtë Olimpiadë, mendoja të largohesha”.

“Unë jam shumë mirë, dhe Ilayda është gjithashtu shumë e mirë. Nëse Zoti e lejon, ne do të fitojmë medaljen e artë në 2028”, ka rrëfyer më tej ai. /Telegrafi/

