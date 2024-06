Taravari: Po përgatitet ligj që komuna e Gostivarit, Sarajit dhe Aerodromit të udhëhiqen nga ushtrues detyre

Arben Taravari nga koalicioni “VLEN” ka njoftuar se është përgatitur ligji i cili parashikon që deri në zgjedhjet lokale në tetor të vitit të ardhshëm të mos ketë zgjedhje të reja në komunat Gostivar, Aerodrom dhe Saraj.

“Imagjinoni një fushatë për të bërë një kandidat për kryetar komune në vetëm dhjetë muaj dhe le të dalin 30, 50, 701 mijë qytetarë për të zgjedhur një kryetar komune që do të jetë vetëm për dhjetë muaj. Nëse duam të ulim kostot, i njëjti veprim një kryetar komune praktikisht do të kishte dy mandate gjashtëmujore. Kjo është zgjidhja që ne propozojmë si Aleancë për Shqiptarët. Shpresoj se do të përkrahet edhe nga partitë tjera”, tha Taravari.

