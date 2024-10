Taravari: Optimist jam se shumë shpejtë do t’i fillojmë negociatat me BE-në

Unë jam nga optimistët e paktë në shtet dhe vazhdoj të mendoj se shumë shpejtë do t’i fillojmë negociatat me BE-në, tha sonte ministri i Shëndetësisë dhe një nga liderët e koalicionit “Vlen”, Arben Taravari.

“Ajo që më gëzon është se ai është i orientuar drejt Evropës dhe dëshiron që Maqedonia t’i fillojë negociatat sa më shpejt që të jetë e mundur, por, natyrisht, si kryeministër, ai kërkon disa garanci se nuk kemi pengesa të tjera. Neve si vend na ndodh që në vitin 2018 që na premtohet se do të fillojmë negociatat, do të bëjmë lëshime të caktuara si vend dhe më pas nuk do t’i fillojmë. Unë jam ndër të paktët optimistë dhe vazhdoj të mendoj se Maqedonia do të fillojë negociatat me BE-në shumë shpejt”, tha Taravari për “360 gradë”.

I pyetur se sa ka të bëjë me blerjen e kohës dhe përpjekjen për të zbutur goditjen nga fakti që Shqipëria doli përpara dhe vendi jo, Taravari përgjigjet se ka shanse që negociatat me BE të shkojnë paralelisht, edhe pse Shqipëria është një hap përpara Maqedonisë së Veriut.

