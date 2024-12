Takim publik i Agjencisë për posta

Agjencia për posta (AP) sot në takim publik do ta prezantojë gjedjen në tregun postar, aktivitetet vijuese, planet dhe programet për veprim në periudhën e ardhshme.

Në takimin publik, fjalim do të mbajë drejtori i AP-së, Sreten Milladinovski, pas çka do të prezantohet Analiza e tregut e shërbimeve postare në shtet për gjysmëvjetorin e parë të vitit 2024.

Në Regjistrin e Agjencisë për posta janë evidentuar 34 ofrues të shërbimeve postare, prej të cilave 33 janë me licenca me autorizim të përgjithshëm, krahas SHA Postat e Maqedonisë së Veriut, e cila është me leje individuale.

