Sylvinho shpërthen në emocione për barazimin dramatik me Kroacinë

Trajneri i Shqipërisë, Sylvinho është shprehur shumë krenar me paraqitjen e lojtarëve në barazimin 2-2 me Kroacinë.

“Shumë, shumë i kënaqur me barazimin, me shpirtin e garës, sakrificën e lojtarëve në fushë. Kjo na përfaqëson neve”.

“Kjo pikë shërben për gjithë jetën. Jemi ekip me moshë të re dhe është hera e dytë në Evropian”, ka thënë fillimisht Sylvinho.

“Do të hyjmë në fushën e lojës që të luftojmë me zemër dhe të marrim përvojë që jep një turne si Evropiani. Do të luajmë 90 minuta me të gjithë”.

“Kjo është një ndeshje që do ta mbajmë mend gjithë jetën”.

“Hoxha e Daku ishin vendimtarë. Hoxha ka luajtur edhe ndaj Italisë. Daku është për herë të dytë apo të tretë me ne dhe është lojtar shumë i mirë”.

“U zgjodh pikërisht Daku për shkak të karakteristikave. Brojës i duhet hapësirë, ndërsa Daku lufton shumë në hapësira të ngushta”, potencoi më tej Sylvinho.

