Struga mposht Vardarin, fiton edhe Shkupi

Kampionët në fuqi, Struga Trim Lum ka rigjetur rrugën e fitores, pasi sot mundi 4:1 Vardarin, në ndeshjen e vlefshme për xhiron e 9-të në elitën e futbollit vendor. Dy golat e Kompaores dhe finalizimet e Kamberit dhe Kehindes i dhanë fitoren ekipit strugan, ndërsa goli i Bosanqiq për Vardarin rezultoi vetëm për statistikë.

Fiton edhe Shkupi, pasi triumfoi ndaj Brera Strumicës me rezultatin bindës 3:1. Në ndeshjet tjera Gostivari barazoi 1:1 me Besën, Rabotniçki mundi në transfertë Voska Sportin me shifrat 2:0, ndërsa takimet Sileksi – Shkëndija dhe Pelisteri – Tikveshi përfunduan me barazim pa gola.

