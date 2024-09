Stoilkoviq, Mucunski dhe Nikolloski takim me Bërnabiqin: Lidhja RMV-Serbi më e fortë dhe e përhershme

Kryetarja e Kuvendit të Serbisë, Ana Bërnabiq, ka pritur sot një delegacion nga qeveria e Maqedonisë së Veriut.

Ata konkluduan se do të fokusohen në realizimin e projekteve dhe nismave specifike me synim integrimin e mëtejshëm dhe përmirësimin e marrëdhënieve dypalëshe, të cilat, sipas tyre, do të ndihmojnë stabilitetin dhe prosperitetin rajonal.

Delegacioni i Maqedonisë së Veriut përbëhej nga zëvendëskryeministri dhe ministri i marrëdhënieve ndërmjet komuniteteve Ivan Stoilkoviq, zëvendëskryeministri dhe ministri i transportit dhe lidhjeve Aleksandar Nikoloski dhe ministri i Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Jashtme Timco Mucunski.

Bërnabiq tha se Maqedonia e Veriut gjithmonë mund të llogarisë në mbështetjen dhe partneritetin e sinqertë nga Serbia.

MARKETING