Sot pasdite dy tërmete, janë ndjerë në Berovë, Dellçevë dhe rrethinë

Dy tërmete, epiqendrat e të cilëve i tkaojnë rajonin epiqendror Dellçevë – Berovë, 125 kilometra në juglindje të Shkupit, regjistroi sot Observatori sizmologjik pranë Fakultetit matematikor-natyror në Shkup.

“Tërmeti i parë ndodhi në orën 18 e 28 minuta dhe ishte me manjitudë të matur lokale të Rihterit ML3.6, prëderisa i dyti në orën 18 e 30 minuta me manjitudë lokale të Rihterit ML2.9”, kumtoi Qendra për menaxhim me kriza (QMK).

Sipas të dhënave të deritanishme me të cialt disponon observatori, tërmeti i parë është djerë nga popullata në qytetet Berovë, Dellçevë dhe rrethinë, me intensitet prej III-IV ballë sipas Shkallës makrosizmike evropiane, përderisa i dyti III ballë sipas shkallës së njejtë.

MARKETING