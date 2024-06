Sot nis Euro 2024, paralajmërohet spektakël

Sot nga ora 21:00 do të nisë zyrtarisht Kampionati Evropian Euro 2024.

Ndeshja hapëse e këtij kampionati do të jetë ajo në mes të nikoqirit, Gjermanisë, e cila do ta pres Skocinë në “Allianz Arena”.

Gjermania shihet si favoritja kryesore në grupin A, ku është bashkë me Zvicrën, Hungarinë dhe Skocinë.

Në Euro 2024 do të marrë pjesë edhe Shqipëria, e cila nesër do ta nisë rrugëtimin e dytë në histori në këtë kompeticion.

Nesër, Shqipëria do të përballet me Italinë në “Signal Iduna Park” të Dortmundit, ku pritet që në shkallët e stadiumit të jenë të pranishëm mbi 50 mijë tifozë shqiptarë.

