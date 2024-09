Sot fillon viti i ri shkollor, në disa shkolla do të ketë mësim me një ndërrim

Sot fillon viti i ri akademik 2024/25 për 245 mijë nxënës të shkollave fillore dhe të mesme. Viti akademik do të zgjasë deri më 10 qershor për të gjithë nxënësit, me përjashtim të nxënësve të viteve të fundit të arsimit të mesëm, të cilët do të kenë mësim deri më 16 maj.

Mësimi fillon me prezencë fizike dhe mësimi online do të jetë i disponueshëm vetëm për nxënësit e disa shkollave ku rikonstruksioni ose prokurimi i pajisjeve, si tavolina dhe karrige për nxënësit, nuk ka përfunduar në kohë. Mësimi me një ndërrim do të zhvillohet në 140 shkolla, ndërsa autoritetet po kërkojnë që kjo të bëhet në të gjitha shkollat ​​e vendit.

Për herë të parë pas shtatë vitesh, viti shkollor nis me dorëzimin në kohë të teksteve shkollore në të gjitha shkollat ​​fillore në vend. Në ditën e parë të shkollës nxënësit do të marrin tekstet e tyre. Sipas ministrisë përkatëse, janë siguruar rreth 10 tituj të rinj në arsimin fillor dhe mbi 100 në arsimin e mesëm, të cilët nuk janë shtypur më parë.

Ministria e Arsimit dhe Shkencës (MASH) bën me dije se tashmë ka dorëzuar në shkolla 360 mijë kopje të të gjitha teksteve dhe materialeve mësimore të miratuara dhe të shtypura. E vetmja gjë është që për të pestin vit radhazi në arsimin fillor do të mungojnë tekstet e gjuhëve të huaja nga klasa e parë deri në të nëntën sepse udhëheqja e mëparshme në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës anuloi procedurën për prokurim publik dhe ai vendim është në fazën e ankesës, e cila është ende në vazhdim.

Këtë vit nxënësit e shkollave fillore dhe të mesme nuk do të kenë pushim pranveror. Ky vendim është marrë nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës në bazë të një sondazhi të bërë mes mësuesve, prindërve dhe nxënësve, të cilët në shumicë kanë deklaruar se një pushim i tillë nuk është i nevojshëm.

Pushimet dimërore do të nisin më 31 dhjetor 2024 dhe do të përfundojnë më 19 janar 2025. Pushimet verore nga ana tjetër do të nisin më 11 qershor dhe do të përfundojnë më 31 gusht.

Sipas të dhënave të MASH, numri i nxënësve është ulur me 17 mijë në shtatë vitet e fundit. Në të njëjtën periudhë numri i nxënësve të klasës së parë është ulur me rreth 3500 mijë.

