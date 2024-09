S’mjafton dygolëshi i Zhegrovës, Lille ndalet nga Strasbourg

Dy gola të Edon Zhegrovës ishin të pamjaftueshëm për Lille që të marrë një fitore sot.

Skuadra ku luan super ylli kosovar barazoi 3:3 në shtëpi ndaj Strasbourgut në Ligue 1, shkruan Gazeta Express.

Zhegrova kaloi vendasit në epërsi në minutën e 15-të me një gol të bukur pas asistit nga Gomes.

12 minuta më pas, Zhegrova shënoi sërish, kësaj radhe me kokë për 2:0.Mysafirët u kundërpërgjigjën me dy gola po ashtu në pjesën e parë me Santos dhe Emegha.

Madje, Strasbourg arriti edhe të kalonte në epërsi në minutën e 66-të nëpërmjet Nanasi.

Por, Jonathan David me një gol nga penalltia bëri që ndeshja të mbyllej pa fitues.

Kësisoj, Lille tani ka shtatë pikë pas pesë ndeshjeve në pozitën e shtatë, teksa Strasbourg me një pikë më pak gjendet në vendin e 10-të.

