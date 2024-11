Skuadra e Çairit nga vazoja e parë do të presë shortin për 1 / 8 e Finales në Kupën Evropiane të EHF.

Skuadra nga qyteti i Shkupit si përfaqësuese e vetme në Evrop nga Maqedonia dhe për shkak të rangimit dhe vlerësimit të lartë këtë sezon duke mos pasur asnjë humbje nga 10 ndeshje në Super Ligë, do të jetë pjesë e vazos së parë, por edhe nga vazo e dytë mund të kemi ekipe rivale të vështira.

Shorti do të hidhet nesër, në Vjenë të Austrisë, me fillim nga ora 11:00.

Vazo 1:

Malaga (Spanjë)

Juventa Michalovce (Sllovaki)

Atzgersdorf (Austri)

Madeira (Portugali)

Valladolid (Spanjë)

WHC ÇAIR (Maqedoni)

Unirek (Holandë)

Galichanka (Ukrainë)

Vazo 2:

Kinzhvart (Republika Çeke)

Slavia Pragë (Republika Çeke)

Haukar (Islandë)

Valur (Islandë)

Ionias (Greqi)

PAOK Selanik (Greqi)

Gniezno (Poloni)

Porinho (Spanjë)

