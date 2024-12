Sipas Agjencisë Evropiane të Mjedisit, Maqedonia është në krye të listës së vdekjeve nga ndotja e ajrit

Pas publikimit të të dhënave dhe vlerësimeve më të fundit për numrin e vdekjeve të parakohshme nga ndotja e ajrit të bërë nga Agjencia Evropiane e Mjedisit për vitin 2022, organizata mjedisore “O2 Iniciativa” bëri një sërë kritikash dhe vërejtjesh.

Në nivel të gjithë Evropës, rreth 240,000 vdekje janë për shkak të ekspozimit ndaj grimcave të imta PM 2.5, dhe prej tyre, rreth 3.600 janë në Maqedoni. Gjithashtu, në vend, 330 vdekje janë për shkak të NO2 (dioksidit të azotit), ndërsa 210 – për shkak të ekspozimit akut ndaj azotit.

“Maqedonia është në krye të Evropës për nga numri i vdekjeve nga ekspozimi ndaj PM2.5, me 303 persona për 100.000 banorë të rrezikuar. Në vendin e dytë është Bosnja me 258, pastaj Kosova me 254 dhe Serbia me 228. Për krahasim, Franca ka 48, Gjermania 55, Danimarka 31 vdekje për 100,000 banorë në rrezik. Kemi 5, 6, 10 herë më shumë vdekshmëri nga ndotja e ajrit me grimcat PM se shumë vende të Evropës.

Nuk ka masa konkrete që do të ulin burimet e ndotjes së ajrit në përputhje me shifrat alarmante. As në nivel qendror e as në atë lokal”, thonë nga “O2 Iniciativa”, përcjell “Sloboden Peçat”.

Eko-aktivistët theksojnë se propozimet e tyre për ndryshime në buxhet në atë drejtim nuk janë propozuar nga Komisioni për financim dhe buxhet në Kuvend, i cili e ka shqyrtuar Buxhetin për vitin 2025.

MARKETING