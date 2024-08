Siljanovska Davkova: Është detyrë e çdo gjenerate të vazhdojë luftën dhe të ripërtërijë frymën e Republikës së Maqedonisë

Presidentja Gordana Siljanovska Davkova dërgoi një mesazh urimi me rastin e 2 gushtit, Ilindenit – Ditës së Republikës, duke theksuar se në këtë festë të dritës kujtojmë luftën për republikë të lirë maqedonase që filloi nga populli i Ilindenit dhe vazhdoi nga pjesëmarrësit në luftën nacionalçlirimtare dhe antifashiste.

“Më 2 gusht 1944, saktësisht 80 vjet më parë, delegatët e KAÇKM-së themeluan shtetin maqedonas si republikë të lirisë kombëtare dhe të drejtësisë shoqërore, të qytetarëve të barabartë, “pa dallim nacionaliteti, gjinie, race dhe feje”. Është e drejtë dhe detyrë e çdo gjenerate që ta vazhdojë luftën dhe ta përtërijë shpirtin e Republikës së Maqedonisë, duke e harmonizuar me rrethanat dhe mundësitë e reja”, thuhet në urimin e Siljanovska-Davkovës.

Lufta e gjeneratës sonë është, thekson presidentja, ruajtja e trashëgimisë së Ilindenëve dhe asnomëve, për ta bërë republikën tonë maqedonase një vend të denjë për të jetuar, i cili do t’u japë shanse të barabarta për përparim të gjithë qytetarëve të saj, një republikë që do të jetë e kujdesshme ndaj më të mirëve, gjithëpërfshirëse ndaj të ndryshmëve, solidaritet ndaj të pambrojturve dhe i drejtë ndaj të gjithëve.

“Për shumë vjet Ilindeni! Rroftë Republika Maqedonase!, thekson presidentja Siljanovska Davkova.

