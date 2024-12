Siljanovska Davkova: Duhet të shtyjmë reformat e BE-së, evropian bëhesh duke respektuar ligjin

Duhet të shtyjmë për reforma evropiane, Evropa është atdheu ynë, atje e kemi vendin. “Njeriu bëhet evropian me sundimin e së drejtës, me një ekonomi liberale, me luftën kundër korrupsionit dhe krimit, dhe tani gjëra të pabesueshme kanë filluar të dalin në dritë, për ata para nesh”, tha presidentja Gordana Siljanovska Davkova në emisionin “Vetëm intervistë” në televizionin Kanal 5.

Sipas saj, zyrtarizimi i evropianizimit nuk sjell asgjë dhe nëse ndryshimet kushtetuese do të ishin garanci për evropianizimin, ne tani do të kryesonim BE-në.

Ajo beson se në realitet as Shqipëria dhe as Mali i Zi nuk janë para RMV-së dhe këtë, siç thotë, e ka treguar edhe procesi i skriningut.

“Tridhjetë e gjashtë amendamente në 30 vjet, është koha për të matur lëvizjet. Nuk mendoj se nëse arrijmë në reforma, nëse realizojmë kriteret e Kopenhagës, do të humbasim shumë, as nuk mendoj se nëse themi hajde dhe ndryshimet kushtetuese, atëherë kjo është pak e diskutueshme, sepse është ofenduese që deputetët të ndryshojnë për të disatën herë Kushtetutën. Pra përfaqësojnë qytetarët”.

