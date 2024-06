Shuhet ”logoja” e NBA, fotoja e West me topin në dorë u bë edhe imazhi ikonë i kompeticionit June 12, 2024

Shuhet Jerry West, një nga personazhet më të rëndësishëm në historinë e basketbollit amerikan. Ai njihet si logoja e NBA, pasi nga fotoja e tij me topin në dorë është marrë imazhi ikonë i kompeticionit. Ai u shpall kampion me Minneapolis Lakers në vitin 1972, ndërsa 8 herë të tjera ka shkuar deri në finale, por duke i humbur këto finale. Numri 44, numër që është tërhequr nga Lakers, nisi karrierën si trajner kur la atë si lojtar, por nuk e zgjati shumë. Ai u bë drejtues shumë i suksesshëm, duke fituar 8 tituj kampion në NBA (6 me Lakers dhe 2 si këshilltar i Warriors).

MARKETING