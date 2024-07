Shkupjani Ensar Fera edhe në sezonin e ardhshëm do të mbroj fanellën e FC Prishtina 01

Nga klubi kosovar kanë njoftuar se ata mbeten të lumtur që Fera do të vazhdojë të luaj për ta.

“FC Prishtina 01 ka vazhduar me nënshkrimin e kontratave të reja, kësaj radhe me portierin, Ensar Fera.

Portieri ndihmoi ekipin drejt dy trofeve, ndërsa mbetet pjesë e rëndësishme e klubit.

FC Prishtina 01 është e lumtur që ka në skuadër Ensar Ferën, i cili sa herë është në parket jep maksimumin”, thuhet në njoftimin e klubit nga Prishtina.

