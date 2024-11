Shkupi edhe sot në mëngjes me transport të reduktuar publik

Transporti publik edhe këtë mëngjes është i reduktuar për shkak të mungesës së karburantit për autobusët e NQP Shkup.

Që nga pasditja e djeshme, në Shkup qarkullojnë vetëm 25 autobusë, ndërsa të tjerët janë të parkuar në depot e JSP-së në Autokomandë dhe Gjorçe Petrov për shkak të mungesës së karburantit. Sot në mëngjes janë vërejtur autobusët me numrat 15, 20 dhe 16.

Kryetari i Këshillit të Qytetit të Shkupit, Trajko Slaveski, njoftoi se Këshilli sot do të mbajë një seancë urgjente të jashtëzakonshme me fillim në ora 18:00.

Sipas tij, Këshilli, brenda kompetencave të tij, është i gatshëm që përmes një debati konstruktiv të miratojë përfundime me të cilat do të kërkojë nga autoritetet kompetente, kryesisht nga kryetarja Danela Arsovska dhe drejtorët, që të normalizojnë urgjentisht transportin publik në territorin e Shkupit dhe të përmirësojnë nivelin e higjienës.

