Shkëndija fiton Tikveshin, Ibraimi realizon gol të bukur

Shkëndija ka shënuar një tjetër fitore në serinë e ndeshjeve kontrolluese që po zhvillon në kuadër të përgatitjeve për stinorin pranveror. Pas triumfit ndaj Bellasicës, sot ekipi i trajnerit Jeton Beqiri arriti të mposhtë Tikveshin me rezultat 2:1 në Shkup.

Skuadra tetovare përmbysi rezultatin pas avantazhit të hershëm të Tikveshit, që kaloi në epërsi në minutën e 10-të me një super gol të Tasevit. Shkëndija reagoi në minutën e 36-të, kur Adenis Shala shfrytëzoi një asistim të saktë nga Jakup Kaba dhe shënoi me kokë për 1:1.

Fitorja u vulos nga Besart Ibraimi në minutën e 54-të, i cili realizoi me një goditje të fuqishme me këmbën e majtë, duke treguar formën e tij të mirë që në fillim të përgatitjeve.

Ekipi tetovar do të vazhdojë stërvitjet në Tetovë edhe për dy ditë, ndërsa më 25 janar do të udhëtojë drejt Antalias, ku do të zhvillojë fazën kryesore të përgatitjeve deri më 8 shkurt.

