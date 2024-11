Serwer: Nëse Trumpi fiton do të ketë përpjekje për ndarje të Kosovës dhe Bosnjës

Daniel Serwer, profesor amerikan në universitetin Johns Hopkins, ka thënë se nëse zgjedhjet amerikane i fiton kandidati republikan Donald Trumpi atëherë do të ketë menjëherë përpjekje për ndarje të Kosovës, Bosnjën dhe Ukrainës.

Në një intervistë në “Interaktiv”, Serweri u pyet nëse Trumpi do të ketë synime të tjera si ajo e shtatorit 2020 kur liderët e Kosovës dhe Serbisë nënshkruan Marrëveshjen e Uashingtonit – e cila nuk gjeti zbatim.

“Por unë mendoj se ata do të përpiqen ta bëjnë këtë, por me një marrëveshje shumë më të madhe për ndarjen. Por nuk mendoj se ndarja do ta presë 20 janarin. Unë mendoj nëse Trumpi fiton, ka të ngjarë të shihni përpjekjet për ndarjen e Bosnjës dhe Hercegovinës dhe Kosovës të iniciuara shumë përpara 20 janarit. E dini, Serbia do të përpiqet të përfitojë nga një lëvizje e dobët e Shteteve të Bashkuara dhe të shkojë drejt asaj që mendon se administrata Trump do të inkurajonte gjithsesi. Sigurisht. Kjo është aj ajo që unë imagjinoj”, ka thënë ai.

