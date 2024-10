Salih Murat i përgjigjet Taravarit: Nuk ke asnjë njohuri për mënyrën e funksionimit të Gjykatës Kushtetuese

Përfaqësuesi i Lëvizjes së Turqve të Maqedonisë për Drejtësi dhe Demokraci, Salih Murat ka reaguar ndaj deklaratës së Arben Taravarit. Ky i fundit duke iu përgjigjur pyetjes për ndikimin e BDI-së në Gjykatën Kushtetuese tha se njeriu kryesor i Gjykatës, ish-kryetari i saj, sot është deputet i BDI-së” tha Taravari duke aluduar në deputetin Salih Murat.

Ja reagimi i plotë i Salih Murat:

DEKLARATË E DETYRUESHME

Opinioni i nderuar publik,

Si ish-kryetar i Gjykatës Kushtetuese dhe deputet aktual, ndjej detyrimin të përgjigjem ndaj pretendimeve të bëra mbrëmë në një emision televiziv nga Taravari, një politikan që fatkeqësisht e ka bërë zakon të mashtrojë opinionin publik në mënyrë krejtësisht të pabazë, arbitrare dhe populiste, dhe që ka humbur besueshmërinë.

Para së gjithash, dua të theksoj se e kam kushtuar gjithë jetën time respektimit të ligjit, drejtësisë, sundimit të ligjit dhe respektimit të të gjitha normave kombëtare dhe ndërkombëtare. Puna ime 9-vjeçare në Gjykatën Kushtetuese është dëshmuar me mijëra dosje gjyqësore, dokumentacion dhe arkiva.

Personi që është ministër nuk ka asnjë njohuri për mënyrën e funksionimit dhe procesin e vendimmarrjes së Gjykatës Kushtetuese. Për të qenë i qartë:

Mandati im si Kryetar i Gjykatës Kushtetuese përfundoi më 01.06.2021. Dosja e balancerit nuk ekzistonte në Gjykatën Kushtetuese as gjatë anëtarësimit tim dhe as gjatë mandatit tim si kryetar. Kjo dosje është regjistruar me numrin U.br.90/2024 në fund të shkurtit të këtij viti me kërkesë të Komisionit për Parandalimin e Korrupsionit. Çështja “Balancer” është një rast i ri. Prandaj, pretendimet se e kam fshehur rastin, se kam pasur rol në të, se jam ndikuar dhe se nuk kam ndërmarrë veprime janë krejtësisht të pabaza. Gjatë mandatit tim nuk ka pasur asnjë rast lidhur me “Balancerin”. Përkundrazi, kemi krijuar një praktikë të shkëlqyer gjyqësore në dosjen U.br.303/2020 lidhur me parimin e përfaqësimit të drejtë dhe proporcional. Gjatë mandatit tim, u përgatitën shumë rregullore që përcaktonin qartë detyrimin e Gjykatës Kushtetuese për të zbatuar këtë parim në punësimet e saj. Madje, për herë të parë në historinë e Gjykatës, duke zbatuar pikërisht këtë parim, u punësuan tre shqiptarë dhe dy turq. Lidhur me vlerësimin e kushtetutshmërisë së “Ligjit për Përdorimin e Gjuhëve” me numër U.br.51/2019, dua të theksoj se kam vepruar në kuadër të Rregullores së Brendshme dhe kompetencave të mia si Kryetar i Gjykatës Kushtetuese. Kam ndërmarrë hapa të përshtatshëm në përputhje me rolin tim dhe kushtet objektive. I hedh poshtë kategorikisht pretendimet se kam shkaktuar ndonjë dëm apo se nuk kam ndërmarrë veprime në këtë çështje. Përkundrazi, kam kryer një sërë aktivitetesh për të siguruar që kjo çështje komplekse të vlerësohet në mënyrë gjithëpërfshirëse dhe të drejtë brenda kompetencave kushtetuese dhe procedurale të Gjykatës Kushtetuese. Në çdo vend demokratik, ish-kryetarët e Gjykatës Kushtetuese kanë të drejtën e zgjedhjes dhe të të zgjedhurit. Nuk do të kërkoj kurrsesi leje nga Taravari për këto liri dhe të drejta të mia. Si deputet i Lëvizjes për të Drejta dhe Demokraci të Turqve të Maqedonisë, ne jemi një subjekt i veçantë dhe partnerë të barabartë e të çmuar në Frontin Evropian. Afërsisht 15 persona nga Lëvizja jonë kanë garuar në listat e Aleancës sonë në këto zgjedhje. Pata rastin të takohem me z. Ali Ahmeti vetëm gjatë aktiviteteve zgjedhore, dhe jam i lumtur që e takova, jam i lumtur që jam në Frontin Evropian.

Taravari ka vazhduar të shfaqet si një politikan që shtrembëron të vërtetat dhe që ka humbur besueshmërinë edhe në emisionin ku mori pjesë mbrëmë. Ai është një person që ka kaluar jetën larg së vërtetës dhe me manipulime. Ai është ngjitur në politikë duke abuzuar me besimin e turqve të Gostivarit dhe rajonit. Rënia e tij politike do të vijë si rezultat i kuptimit të kësaj mosbesueshmërie nga turqit e Gostivarit dhe rajonit, dhe do të mbahet mend si një person në raftet e plurosura të politikës.

E përjetuan këtë në zgjedhjet e fundit, dhe në zgjedhjet e ardhshme lokale ai dhe përkrahësit e tij do ta përjetojnë këtë edhe më shumë. Do të jetojmë dhe do të shohim.

Të gjithë turqit e dinë se cili është qëllimi i vërtetë i Taravarit. Ai u arratis nga kryetari i bashkisë pa dhënë llogari pasi e ndjeu këtë.

Populli im i dashur, e di shumë mirë pse Taravari po merret me mua. Do ta shpjegoj kur të vijë koha. Ai e di dhe duhet të dijë mirë se:

– Jam një nga udhëheqësit më të shquar të mendimit të turqve të Maqedonisë

– Jam turku i parë që ka marrë postin më të lartë në këto toka në njëqind vitet e fundit

– Jam i vetmi Kryetar i Gjykatës Kushtetuese në botë që mban statusin e pakicës numerike

– Jam personi që u zgjodh kryetar në raundin e parë me shumicë të kualifikuar të votave të anëtarëve në Gjykatë

– Jam kryetari që e zbatoi balancerin në praktikë në Gjykatën Kushtetuese

– Jam ndër anëtarët dhe kryetarët më cilësorë në historinë e Gjykatës Kushtetuese (jam anëtar që ka shkruar 41 mendime kundër)

– Jam një nga personat më të respektuar në Shtetin e Turqisë, dhe

– Nuk do t’i lejoj kurrë të veprojë siç dëshiron në fushën e politikës turke

– E di që ia kam zbuluar dhe do t’ua zbuloj turqve të Maqedonisë fytyrën dhe qëllimet e tij të vërteta.

Mosnjohja e këtyre fakteve dhe dhënia e informacioneve të gabuara i përshtatet vetëm një personi keqdashës që shtrembëron të vërtetat dhe ka humbur besueshmërinë. I ftoj të gjithë të verifikojnë faktet para se të hedhin akuza të tilla të pabaza.

Si gjithmonë, mbetem i përkushtuar ndaj parimeve të drejtësisë dhe sundimit të ligjit.

Me respekt,

Salih Murat

Deputet dhe ish-Kryetar i Gjykatës Kushtetuese

