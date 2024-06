Rumania “gjunjëzon” Ukrainën dhe merr kryesimin e grupit

Rumania ka fituar me rezultat të thellë 3-0 ndaj Ukrainës në ndeshjen hapëse të grupit E për Kampionatin Evropian 2024.

Rumunët golin e epërsisë e realizuan në minutën e 29-të me anë të Nicolae Stanciu i cili shënoi për 1-0 pas asistimit të Dennis Man.

Stanciu ishte fare pranë golit edhe në minutën e 39-të, pasi direkt nga rivënia këndore arriti ta godasë traversën.

Me epërsi minimale të Rumanisë u mbyllën 45 minutat e para të këtij takimi.

Me të filluar pjesa e dytë, Rumania gjeti edhe golin e dytë, kësaj radhe përmes Razvan Marin i cili në minutën e 53-të me një goditje jashtë zonës mposhti Andriy Lunin për rezultatin 2-0.

Për të përmbyllur përfundimisht çështjen e fituesit u përkujdes Denis Dragus i cili në minutën e 53-të realizoi për 3-0 me Denis Mann që bëri asistimin e tij të dytë në këtë takim.

Ukraina nuk arriti që për asnjë moment ta rrezikojë seriozisht portën e rumunëve dhe kështu pësuan humbje në ndeshjen e parë të Euro 2024.

Rumania ndeshjen e ardhshme do ta luajë të shtunën ndaj Belgjikës, ndërsa Ukraina të premten do të përballet me Sllovakinë.

