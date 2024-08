Ronaldo kthehet me gol e asisit, Al Nassr avancon në finale të Superkupës së Arabisë Saudite

Cristiano Ronaldo e ka filluar aty ku e la, duke shënuar dhe asistuar në fitoren 2:0 të Al Nassr në gjysmëfinale të Superkupës së Arabisë Saudite ndaj Al Taawoun.

Pas një përfundimi zhgënjyes të tij në Euro 2024 me Portugalinë, Ronaldo u rikthye në aksion garues të mërkurën në mbrëmje dhe i përmbushi pritjet me një shfaqje drithëruese. Ai ishte në mes të aksionit që nga fishkëllima e parë dhe asistoi për Ayman Yahya për të shënuar në minutën e tetë për rezultatin 1:0

Edhe pse Al Taawoun mori iniciativën pas golit të pësuar, portieri brazilian Bento bëri disa pritje fantastike në pjesën e parë për të ruajtur epërsinë e ekipit të tij. Vizitorët mund të kishin rritur avantazhin e tyre para pushimit pasi Ronaldo gjeti Manen, por ish-sulmuesit të Liverpoolit iu mohua goli nga një tjetër brazilian, Mailson Santos, në golin e Al Taawoun.

Megjithatë, Knights of Najd nuk iu desh të prisnin gjatë për golin e tyre të sigurimit pasi Ronaldo e filloi me ​​golin e tij të parë të sezonit 2024-25. Yahya bëri punën e vështirë në krahun e djathtë për të gjetur mbrojtësin e djathtë Sulltan Al-Ghannam dhe portugezi e përfundoi aksionin me një gjuajtje të mirë në minutën e 57-të për 2:0.

Pesë herë fituesi i Topit të Artë mund të kishte shënuar të dytin në rikthimin e tij në futbollin e klubeve, por shtylla ia mohoi këtë.

Pasi dështoi të shënonte një gol të vetëm në Euro 2024, Ronaldo bëri një paraqitje mbresëlënëse për të mbyllur gojën kritikëve të tij. Ai ka kohë që po përgatitet për sezonin e ri dhe madje është parë duke u stërvitur gjatë pushimeve të tij. Tani, 39-vjeçari po korr përfitimet pasi ai dha një performancë të mprehtë në sulm.

Ronaldo do të kërkojë të marrë trofeun e tij të dytë me Al Nassr, pasi fitoi Kupën e Kampionëve të Klubeve Arabe në 2023, kur ai do të përballet me Al Hilal në finalen e Superkupës së Arabisë Saudite më 17 gusht.

